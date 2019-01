Terrorismus : Anschlag auf Hotel in Nairobi - Angreifer noch im Gebäude

von dpa

15. Januar 2019, 16:54 Uhr

In Kenias Hauptstadt Nairobi ist ein Terroranschlag auf einen Hotelkomplex verübt worden. Einige «bewaffnete Kriminelle» befänden sich noch immer in dem Gebäude, teilte Polizeichef Joseph Boinnet am Nachmittag mit. Es habe Verletzte gegeben. Details nannte er nicht. Boinnet sprach von einem mutmaßlichen Terroranschlag. Die auf dschihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group berichtete, die somalische Terrorgruppe Al-Shabaab habe den Anschlag für sich beansprucht. Live-Bilder im Fernsehen zeigten brennende Autos vor dem Hotel, dabei waren Schüsse zu hören.