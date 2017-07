Streiks : Amazon-Angestellte legen erneut Arbeit nieder

Bei Amazon ist das Ringen um einen Tarifvertrag mit weiteren Streiks in eine neue Runde gegangen. Mitarbeiter in Leipzig, Graben, Bad Hersfeld, Rheinberg und Werne legten nach Angaben von Verdi die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft fordert von Amazon, die Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den Versand- und Einzelhandel zu bezahlen. Das Unternehmen verweigert nach Angaben der Gewerkschaft die Aufnahme von Tarifverhandlungen. Amazon verweist darauf, dass sich die Bezahlung am Tarifvertrag der Logistikbranche orientiere.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 11:40 Uhr