Wirtschaft : Aktien New York Schluss: Zinsgespenst spukt weiter

von dpa

09. Oktober 2018, 23:03 Uhr

Die Erwartung weiter steigender Zinsen in den USA hat die Anleger an der Wall Street am Dienstag abermals zurückgehalten. Nach seinem knappen Plus zu Wochenbeginn gab der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,21 Prozent nach auf 26 430,57 Punkte. Der Euro-Kurs machte im New Yorker Handel seine Verluste aus dem europäischen Geschäft wett. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1496 US-Dollar.