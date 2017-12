von dpa

erstellt am 07.Dez.2017 | 22:45 Uhr

Am US-Aktienmarkt haben sowohl die Standard- als auch die Technologiewerte zugelegt. Der Dow Jones ging nach zuletzt zwei Tagen mit Verlusten mit einem Plus von 0,29 Prozent auf24 211 Punkte aus dem Handel. Der Euro geriet im New Yorker Handel deutlich unter Druck. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1774 US-Dollar.