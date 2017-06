Parteien : AfD-Parteivorstand rügt Poggenburg wegen «Deutschland den Deutschen»

Die AfD-Spitze hat den Fraktionschef der Partei im Magdeburger Landtag, André Poggenburg, wegen nationalistischer Äußerungen in einer internen Chat-Gruppe gerügt. In einem entsprechenden Beschluss heißt es, Poggenburg habe sich in der Unterhaltung nach dem Bedarf «über eine Weiterbildung in Sachen "Erweiterung der Außengrenzen"» erkundigt. Außerdem habe er an anderer Stelle «in Imitation eines NPD-Slogans: "Deutschland den Deutschen"» geschrieben.

von dpa

erstellt am 26.Jun.2017 | 09:20 Uhr