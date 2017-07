Wissenschaft : Ärzten gelingt Doppeltransplantation von Händen bei Kind

Ein 8 Jahre alter Junge in den USA schreibt, isst und zieht sich mit zwei transplantierten Händen an. 18 Monate nach der Operation habe das Kind gelernt, mit seinen neuen Händen mehr Handlungen auszuführen als zuvor mit seinen Stümpfen, schreiben die Ärzte in der Fachzeitschrift «The Lancet Child & Adolescent Health». Den Angaben zufolge ist es die erste erfolgreiche Handtransplantation bei nicht-verwandten Kindern. Nach der OP habe sich der Junge und sein Gehirn erst daran gewöhnen müssen, die Hände zu nutzen, schreiben die Ärzte.

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 03:15 Uhr