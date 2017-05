Konflikte : Abschiebeflug nach Afghanistan wegen Anschlags in Kabul verschoben

Der ursprünglich für heute geplante Flug zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan wird wegen des schweren Anschlags in Kabul verschoben. Das erfuhr die dpa aus Regierungskreisen. Hintergrund seien organisatorische Fragen. An der grundsätzlichen Haltung zu Abschiebungen in das Land hält die Regierung fest. Die Abschiebungen sind wegen der Sicherheitslage umstritten. Menschenrechtsorganisationen, Verbände und Oppositionspolitiker fordern einen sofortigen Abschiebestopp.

von dpa

erstellt am 31.Mai.2017 | 12:16 Uhr