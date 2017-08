Glücksspiele : 53-Jährige holt Jackpot mit 759 Millionen Dollar

Eine 53 Jahre alte Frau aus dem US-Bundesstaat Massachusetts hat den größten Einzelgewinn in der Lottogeschichte abgeräumt. Sie gewann nominell die fast unvorstellbare Summe von 758,7 Millionen US-Dollar, rund 642 Millionen Euro, in der staatlichen Powerball-Lotterie. Die Krankenhaus-Angestellte knackte damit den zweitgrößten Jackpot in der Lotteriegeschichte weltweit. Sie habe die Zahlen anhand von Geburtstagen in der Familie und wiederkehrenden Ereignissen aus ihrem Umwelt ausgewählt, sagte sie selbst. Ihrer Arbeit wolle sie nun nicht mehr nachgehen.

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 20:49 Uhr