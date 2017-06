Brände : 27 Hochhäuser in Großbritannien mit entflammbaren Außenfassaden

Anderthalb Wochen nach dem verheerenden Feuer im Londoner Grenfell Tower haben Experten an mindestens 27 Hochhäusern in Großbritannien leicht entflammbare Außenfassaden entdeckt. Das teilte die britische Regierung in London mit. Betroffen seien unter anderem Manchester, Portsmouth und Plymouth. Etwa 4000 Menschen mussten schon gestern Abend ihr Nötigstes packen und vier Hochhäuser im Norden Londons wegen Brandgefahr räumen. Die Feuerwehr hatte in den Gebäuden erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt: etwa brennbare Fassaden und das Fehlen von Brandschutztüren.

von dpa

erstellt am 24.Jun.2017 | 17:53 Uhr