Kriminalität : 19 Tote bei Schießerei in Mexiko

Bei einem Schusswechsel mit Sicherheitskräften sind in Mexiko 17 mutmaßliche Gangster getötet worden. Zu dem Polizeieinsatz kam es am Abend, nachdem eine schwerbewaffnete Gruppe zwei Männer in Villa Unión im nordwestlichen Bundesstaat Sinaloa ermordet hatte. Die Polizei verfolgte die mutmaßlichen Täter und stellte sie in der Umgebung der Hafenstadt Mazatlán, wie die Zeitung «Noroeste» berichtet. Laut Staatsanwaltschaft wurden fünf Polizisten leicht verletzt. «Die Toten sind diejenigen, die die Gewalt nach Mazatlán brachten», erklärte der Sicherheitsminister von Sinaloa.

von dpa

erstellt am 01.Jul.2017 | 22:00 Uhr