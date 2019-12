Fußball : 17. Weihnachtssingen bei Union Berlin

Avatar_shz von dpa

23. Dezember 2019, 20:42 Uhr

Berlin (dpa) – Wegen des großen Andrangs an den Eingängen zum Stadion An der Alten Försterei hat das traditionelle Weihnachtssingen beim1. FC Union Berlin eine Viertelstunde später als geplant begonnen.28 500 Menschen kamen am Abend in das Stadion des Bundesliga-Aufsteigers. Zu den ersten Liedern, die bei der 17. Auflage der Veranstaltung gesungen wurden, zählten «Guten Abend, schön' Abend», «O du fröhliche» und «Sind die Lichter angezündet». Zwischendurch gab es aber auch Fußball-Gesänge.