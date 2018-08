Zwei Monate vor Landtagswahl : Neue Wahlumfrage: AfD überholt die SPD in Bayern

Keine Sorgen machen müssen sich die Grünen: Sie gewinnen in Bayern und auf Bundesebene hinzu. Anders CDU und CSU.

13. August 2018, 12:40 Uhr

München | Gut zwei Monate vor der Landtagswahl in Bayern verliert die CSU laut einer Umfrage weiter an Zustimmung und ist damit weit von der Verteidigung der absoluten Mehrheit im Parlament entfernt. Laut einer neuen Forsa-Erhebung für das RTL/n-tv-Trendbarometer kommt die Partei aktuell nur auf 37 Prozent. Die AfD, die bei der Landtagswahl vor fünf Jahren in Bayern nicht kandidiert hatte, könnte demnach 13 Prozent erreichen und läge damit noch vor der SPD mit 12 Prozent.

Profitieren würden vor allem die Grünen: Sie kämen laut der Umfrage aktuell auf 17 Prozent. Für die Freien Wähler würden derzeit 8 Prozent stimmen, für die FDP 5 Prozent, für die Linke 4 Prozent.



Auf die Frage nach den "drei größten Problemen" auf Landesebene nannten 34 Prozent der Bayern die CSU und Ministerpräsident Markus Söder. 28 Prozent sahen das Thema Flüchtlinge als das größte Problem, 26 Prozent die Lage am Wohnungsmarkt.

Grüne überholen AfD auf Bundesebene

Auf Bundesebene sind die Grünen im Umfrage-Hoch: Laut der aktuellen Forsa-Umfrage legen sie zwei Punkte zu und kommen nun auf 15 Prozent. Damit lösen sie die AfD als drittstärkste Kraft. Die Rechtspopulisten kommen unverändert auf 14 Prozent.

In die entgegengesetzte Richtung als bei den Grünen geht es bei der Union. CDU/CSU rutschen auf 30 Prozent ab und verzeichnen einen Punkt weniger als in der Vorwoche.

Die Ergebnisse der übrigen Parteien verharren auf dem Niveau der Vorwoche: Die SPD kommt erneut auf 18, die FDP auf 10 und die Linken auf 9 Prozent.