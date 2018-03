Das ändert sich : Neue Regelungen und Gesetze zum 1. April

Medikamente werden teurer, Chips müssen gewaschen werden und Autos rufen den Notarzt selbstständig.

von Finn-Ole Schröder

29. März 2018, 13:58 Uhr

Grenzenloses Streaming

Das sogenannte Geoblocking hat bisher dafür gesorgt, dass Nutzer auf ausgewählte Inhalte von Streamingdiensten im Ausland keinen Zugriff hatten. Zum 1. April wird sich das ändern: Kostenpflichtige Abonnements, zum Beispiel bei Amazon Prime, Spotify, Netflix und SkyGo, müssen die Erreichbarkeit in allen EU-Ländern gewährleisten. Kostenfreie Inhalte dürfen von Anbietern allerdings weiterhin für das Ausland geblockt werden.



Automatische Notrufsysteme in Autos werden Pflicht

Alle neuen Pkw-Modelle müssen mit „eCall“ ausgestattet werden. Das System alarmiert bei einem Unfall selbstständig die Rettungskräfte und sendet Daten wie Standort, Zeitpunkt des Unfalls, Anzahl der Insassen, Treibstoffart und Fahrtrichtung.



Mindestlohn steigt

Der Stundenlohn für Leih- und Zeitarbeiter wird angehoben. In Ostdeutschland steigt der Satz um vier Prozent von 8,91 Euro auf 9,27 Euro. In Westdeutschland gibt es einen Anstieg von 2,8 Prozent von 9,23 Euro auf 9,47 Euro. Dadurch soll stufenweise der Ausgleich der Tarife zwischen Ost- und Wesdeutschland entstehen.



Rezeptpflichtige Medikamente werden teurer

Foto: imago/Arnulf Hettrich

Arzneimittel, die bisher keine Zuzahlungen erforderten, können den gesetzlich Versicherten nun bis zu zehn Euro kosten, so der Deutsche Apothekerverband (DAV). Betroffen seien starke Schmerzmittel mit den Wirkstoffen Fentanyl, Morphin und Oxycodon. Außerdem gehören auch Prednisolon und Clopidogrel sowie Infliximab dazu. Letzterer Wirkstoff wird bei schweren Krankheitsverläufen wie etwa Morbus Crohn eingesetzt.



Kein Bleigießen mehr

Foto: imago/Schöning

Beim Erhitzen von Blei entstehen giftige Oxide. Sowohl beim Einatmen des Bleioxids als auch durch das Anfassen der Bleifiguren kann das Gift in den Körper gelangen. Nervensystem, Hirn, Niere und Leber könnten durch das Schwermetall geschädigt werden. Aus diesem Grund hat die neue Chemikalienverordnung der EU den Bleigehalt von Bleigießsets von 70 auf 0,3 Prozent gesenkt. Die Tradition Vieler, an Silvester Figuren zu gießen, muss deshalb aber nicht wegfallen: Das Umweltbundesamt empfiehlt Wachs statt Blei zu benutzen.



Wagniskapital für Start-Up-Unternehmer

Insgesamt 790 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des „European Recovery Programs“ (ERP) werden Neugründern zur Verfügung gestellt. Das ERP wurde 1948 ursprünglich gegründet, um den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft zu fördern. Mit dem Wagniskapital für Start-Up-Unternehmer schließt die Bundesregierung die bisherige Finanzierungslücke in der Gründungsphase.



Acrylamidgehalt in Lebensmitteln muss gesenkt werden

Foto: imago/Westend61

In Tierversuchen hat sich herausgestellt, dass Acrylamid krebserregend ist. Der Stoff entsteht aus Zuckerbausteinen und der Aminosäure Asparagin, wenn bei geringer Feuchtigkeit Temperaturen über 120 Grad Celsius erreicht werden. Deshalb tritt am 11. April die neue EU-Verordnung zur Begrenzung des Acrylamidgehalts in Lebensmitteln in Kraft.

Chips sollen vor dem Frittieren gewaschen werden, damit diese möglichst viel Stärke verlieren. Außerdem sollen nur noch Kartoffeln mit wenig Stärkegehalt zur Verarbeitung von Pommes oder Chips verwendet werden und die Frittiertemperaturen dürfen 175 Grad Celsius nicht überschreiten.



Maut in Slowenien

Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen müssen in Slowenien mit einem „DarsGo unit“-Transponder ausgestattet werden. Das ist ein Funk-Kommunikationsgerät, das eingehende Signale aufnimmt und weiterleitet – so wird eine automatisierte Mautabrechnung möglich.