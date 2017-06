Gerüchte um „Blue Whale Challenge“ : WhatsApp-Spiel soll Jugendliche in den Selbstmord treiben

vergrößern 1 von 1 Foto: Screenshot Instagram 1 von 1

Dieses Spiel klingt nicht nach Spaß: Die „Blue Whale Challenge“ soll Kinder und Jugendliche via WhatsApp in den Selbstmord treiben. Das berichten verschiedene Medien. In Russland soll das Spiel demnach in Verbindung mit dem Tod von mehr als 100 jungen Nutzern stehen.

Konkrete Beweise auf Zusammenhänge zwischen den Suiziden und dem Spiel gibt es bislang nicht. Außerdem ist noch nicht einmal bewiesen, ob es diese Challenge so überhaupt gibt. Bei diesem „Spiel“ sollen angeblich Nachrichten eines „Paten“, den die Nutzer in sozialen Netzwerken finden, die Jugendlichen über den Messenger WhatsApp erreichen, in denen ihnen 50 Aufgaben - beispielsweise diverse Selbstverletzungen und gefährliche Mutproben - innerhalb von 50 Tagen gestellt werden, am Ende der 50 Tage steht der Suizid.

Erfülle der „Spieler“ diese Aufgabe nicht, werde damit gedroht, dem Nutzer selbst oder der Famile etwas anzutun.

Bekannt ist aber, dass es im Internet - beispielsweise in dem zwielichtigen russischen Netzwerk „VKontakte“, aber auch bei anderen sozialen Netzwerken - Gruppen gibt, in denen es um Selbstverletzung oder Selbstmord geht, oder Nutzer anderen gar zum Suizid raten.

In Schleswig-Holstein sind noch keine Fälle bekannt

Inzwischen soll „Blue Whale“ es bereits sogar auf die Smartphones deutscher Schüler geschafft haben. Ein Schulleiter aus Rheinland-Pfalz soll auf Anraten der dortigen Polizei einen Warnbrief an die Eltern verschickt haben, berichtet Bild.de. In Schleswig-Holstein habe man keine konkreten Hinweise auf eine derartige Problemsituation, sagen Landespolizei, Bildungsministerium, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie Medienpädagogen unisono.

Dennoch sei es unerlässlich, Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz und den Umgang mit den realen Gefahren der digitalen Welt zu vermitteln. Dabei gehe es darum, dass sie lernen, „sich souverän und kritisch in digitalen Welten zu bewegen“, sagt Bernd Schauer, Geschäftsführer der GEW Schleswig-Holstein, die die Interessen aller im Bildungsbereich arbeitenden Menschen vertritt. Dafür brauche es eine „an neue Herausforderungen angepasste Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte sowie eine bessere Ausstattung der Schulen, inklusive erforderlichem technischen Support“.

Doch die Vermittlung von digitaler Kompetenz zu vermitteln sei nicht nur Sache der Schulen, sagt Thomas Schunck, Sprecher des Ministerium für Schule und Berufsbildung in Kiel – auch in Lehrbetrieben und im Elternhaus müsse man dafür „hellwach sein, was sich da entwickelt“.

Eltern von bis zu Zwölfjährigen sollten die WhatsApp-Kontakte ihrer Kinder kennen und ohnehin im Kontakt mit ihren Kiindern zu Messengern und Mediennutzungsthemen sein, rät Henning Fietze, Medienpädagoge am Offenen Kanal Schleswig-Holstein in Kiel. Für Eltern von bis zu 14-Jährigen gelte: „Die kritischen Themen wie Sexting, Magersucht, Cybermobbing oder exzessive Nutzung mit den Kids besprechen.“ Fietze mahnt aber zu einem bedachten Umgang mit Mythen wie diesem: „Wenn wir zu jedem Kettenbrief oder Hype ventilieren, nähren wir den Eindruck des dunklen Netzes immer weiter.“ Aus Sicht von GEW-Chef Schauer „sollten Medien das Spiel auch nicht unnötig promoten“. Dennoch: Das Thema wächst. Und diese Entwicklung zeige, wie wichtig es sei, die Kinder für die Kehrseite des Internets zu wappnen, sagt Ministeriums-Sprecher Thomas Schunck.

Experten sehen keinen Fake - und raten zur Meldung an die Plattform und die Polizei

Auch die österreichische Webseite Mimikama.at, deren Macher es sich zur Aufgabe gemacht haben, Gerüchte, die im Internet kursieren, auf ihre Richtigkeit zu prüfen, hat sich dem Thema „Blue Whale Callenge“ bereits mehrfach gewidmet - und kommt erneut zu dem Schluss: Zusammenhänge zwischen toten Jugendlichen und dem Spiel können nicht bewiesen werden, man könne aber - betrachte man alle Dokumentationen und Medienberichte, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, „sehr wohl einen Zusammenhang zwischen einem solchen Spiel und zahlreicher Selbstmorde Jugendlicher erkennen“. Es handele sich bei dem Mythos der Challenge mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um einen Fake. Man könne Nutzern nur „dringend davon abraten, solche Seiten zu besuchen oder gar bei solchen ,Spielen' mitzumachen – auch nicht zum Spaß. Die Opfer werden terrorisiert und bedroht.“ Es gehe darum, ihren Willen zu brechen und sie gefügig zu machen.

Die Experten von Mimikama.at raten, Gruppen oder Nachrichten dieser Art in sozialen Netzwerken sofort zu melden, damit diese gelöscht werden können. Auch eine Meldung an die Polizei sei in diesen Fällen sehr wichtig, damit die Initiatoren „aus dem Verkehr gezogen werden“ können.

