Für Apple-Nutzer : Top-Apps: Mit digitalem Lehrerkalender ins neue Schuljahr

erstellt am 06.Sep.2017 | 17:29 Uhr

Nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer möchten das neue Schuljahr möglichst erfolgreich und gut organisiert meistern. Hilfreich dabei: die Universal-App «TeacherTool 5».

Mit der 27,99 Euro teuren Organisations-Software können Lehrer ihre Klassen und Noten verwalten, Schüler bewerten und den Unterricht planen. Features wie Kursbücher, Checklisten, Analysen und Backup-Funktionen ermöglichen dabei eine übersichtliche und sichere Verwaltung aller wesentlichen Daten. Das praktische Tool für Lehrer belegt in dieser Woche den fünften Rang der meistgekauften iPad-Apps.

Während die Lehrer planen und organisieren, nutzen viele Schüler andere Hilfsmittel, um den Schulalltag gut zu bewältigen. So wie den «Taschenrechner Pro für iPad - Konverter», der auf Platz acht der kostenlosen iPad-Apps landet. Die Taschenrechner-App bietet sowohl Standard-Optionen für grundlegende Berechnungen als auch wissenschaftliche Modi für Mathecracks.

Auch neu in den App-Charts in dieser Woche: «Oje, ich wachse!» (2,29 Euro). Frisch gebackene Eltern können mit dieser Baby-App Entwicklungsphasen ihres Nachwuchses im Auge behalten. Die App dient zum einen als praktisches Erinnerungstool und zeigt an, wann der nächste Sprung in der mentalen Entwicklung des Babys stattfindet. Zum anderen erfahren die Eltern, wie sie ihr Kind in der neuen Phase unterstützen können.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 4 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 5 Oje, ich wachse! Domus Technica 2,29 6 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 7 7 Min Workout - 7-Minuten-Trainingseinheit Fitness Guide Inc 3,49 8 Sparkasse+ Alle Finanzen mobil im Griff Star Finanz GmbH 0,99 9 LightX Andor Communications Private Limited 2,29 10 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Wahl-O-Mat bpb kostenlos 2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 3 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos 4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 5 YouTube – Videos, Clips & Musik ansehen und teilen Google, Inc. kostenlos 6 Google Maps – Navigation, Bus, Bahn & Verkehr Google, Inc. kostenlos 7 Flip Master Miniclip.com kostenlos 8 Snapchat Snap, Inc. kostenlos 9 Messenger Facebook, Inc. kostenlos 10 Facebook Facebook, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 4 - Notizen & PDF Time Base Technology Limited 8,99 2 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 3 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 6,99 4 App für WhatsApp - Version für iPad Internet Rocks Inc. 3,49 5 TeacherTool 5 Udo Hilwerling 27,99 6 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 7 Darkest Dungeon: Tablet Edition Red Hook Studios Inc. 5,49 8 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 9 WetterOnline Pro WetterOnline - Meteorologische Dienstleistungen GmbH 2,99 10 MyScript Nebo - Notizen für Apple Pencil MyScript 3,49

Meistgeladene iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Wahl-O-Mat bpb kostenlos 2 Messenger für WhatsApp - App für iPad Internet Rocks Inc. kostenlos 3 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 4 YouTube – Video, Clip & Musik ansehen und uploaden Google, Inc. kostenlos 5 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos 6 Amazon Prime Video Deutschland LOVEFiLM kostenlos 7 Flip Master Miniclip.com kostenlos 8 Taschenrechner Pro für iPad - Konverter Apalon Apps kostenlos 9 Google Maps – Navigation, Bus, Bahn & Verkehr Google, Inc. kostenlos 10 Skype for iPad Skype Communications S.a.r.l kostenlos