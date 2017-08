Dreyklufts Netzwelt : „My friend Cayla“: Wenn die Puppe eine Wanze ist

vergrößern 1 von 1 Foto: Imago/Westend61 1 von 1

Wohl jeder von uns hat inzwischen Kameras und Mikrofone in seiner Wohnung. Ich habe mal bei mir durchgezählt und komme alles in allem (Handys, Tablets Computer, Alexa) auf neun Mikrofone und acht Kameras.

Bei all diesen Geräten habe ich das auf Halbwissen basierende Gefühl, die Kameras und Mikrofone unter Kontrolle zu haben. Einige der Kameras sind deshalb abgeklebt.

Eine Kleine Anfrage der Grünen im Bundestag von Anfang August (hier als PDF-Download, dort unter Punkt 12) hat mich sensibilisiert für eine Gerätekategorie, die uns auf infamste Weise belauscht und beglotzt: Kinderspielzeug. Mit Mikrofon und teils Kamera ausgestattet hängen sie im WLan und senden fleißig Daten aus unseren Kinderzimmen..

Mittlerweile aus dem Verkehr gezogen ist die Puppe „My friend Cayla“. Keinen Handlungsbedarf gibt es dagegen laut Regierungsantwort (hier als PDF-Download, ab Seite 11) Seite beim Roboter „i-Que“, „da er mittlerweile bei den großen Händlern nicht mehr im Sortiment zu finden ist“. Kurzer Check bei eBay Kleinanzeigen: problemlos zu bestellen, in Originalpackung.

Das Problem: Die Spielzeuge sind oft billigst hergestellt, ohne auch nur die gängigsten Schutzmechanismen. So konnte wohl bei „Cayla“ jeder in der Nähe mit seinem Handy per Bluetooth Verbindung mit der Schnüffelpuppe aufnehmen.

Das tiefere Problem: Die Wanzen im Kinderzimmer diskreditieren das Internet der Dinge (IoT), diese großartige Erfindung, durch die auch andere Geräte als nur Computer vernetzt werden können. Ich rufe ungern nach Regulierung, aber als Vater und IoT-Fan wünsche ich mir gesetzliche Standards, damit nicht jedes Gerät im Netz automatisch eine Wanze ist.

Joachim Dreykluft

29.Aug.2017