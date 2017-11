Weicherts Netzwelt : Digitale Sensoren überall

vergrößern 1 von 1 Foto: Kay Nietfeld 1 von 1

von Thilo Weichert

erstellt am 25.Nov.2017 | 15:21 Uhr

Digitale Sensoren haben sich in unser Leben eingeschlichen. Richtig gemerkt haben wir es nicht, aber richtig was dagegen hat auch kaum jemand. Über diese Sensoren im Smartphone stellen IT-Unternehmen für uns fest, wo wir uns gerade befinden und leiten durch Straßendickichte, auf der Autobahn hindern sie uns, zu abrupt in die Kurve zu gehen oder zu bremsen; zu Hause im Smart Home signalisieren sie uns, ob alles in Ordnung ist.

Diese kleinen Helferlein sind nicht nur von individuellem, sondern auch gesellschaftlichem Nutzen, wenn durch die im Smartphone befindlichen Beschleunigungssensoren frühzeitig eine Erdbebenwarnung ausgegeben werden kann oder wenn Verkehrsstaus durch Lenkungsmaßnahmen schon am Entstehen gehindert werden.

Inzwischen nähern diese Sensoren sich weiter unserem Körper und dringen in ihn ein: Nach dem Hype der Fitness-Wearables finden digitale Sensoren zunehmend im Medizin- und Pflegebereich Einsatz, dosieren auf Pflastern angebracht die Insulin-Abgabe bei Diabetikern oder mobilisieren Hilfe, wenn der Blutdruck absackt oder Detektoren im Teppich auf einen Sturz und damit auf einen Notfall hinweisen.

Das Problem ist: Die Sensoren erfassen immer mehr Bereiche unseres täglichen Lebens, ja sie nehmen teilweise schon Besitz von unseren Gefühlen und Gedanken. Doch es gibt zumeist weder Transparenz noch Qualitätsstandards. D. h. die Betroffenen wissen nicht, was mit ihren Daten passiert und sie können sich zumeist nicht einmal darauf verlassen, dass die Dienste ein Mindestmaß an Zuverlässigkeit und Richtigkeit bieten.

Egal, welche Bundesregierung letztlich zustande kommt; alle Parteien wollen Weltmeister bei der Digitalisierung sein. Doch bisher kümmert sich die Politik nur selten um die Rahmenbedingungen. So wäre es eine Frage des Verbraucherschutzes, wenn den Nutzern mehr Transparenz zur Datenverbreitung, mehr Qualität, z. B. durch Zertifizierungen und Hinweispflichten, fairere Verfahren durch Privacy by Design und Privacy by Default und bessere Kontrollmöglichkeiten gegeben würden. Das sollten wir Verbraucher jetzt einfordern – wann denn sonst?

> Unser Autor Thilo Weichert ist Experte für Datenschutz. Er war von 2004 bis 2015 Datenschutzbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein.