Kolumne : Youtuber-Interview: Die große Kanzlerin-Show

Berlin | Einem neuen Konzept und intensiver Vorbereitung zum Trotz: Das Interview deutscher Youtube-Stars mit der Bundeskanzlerin war vor allem eines: Ein große Angela-Merkel-Show. Zwar haben sich die Teenager-Stars dieses Mal besser geschlagen, als 2015 beim ersten Interview dieser Art. Dennoch hatte die Kanzlerin ein leichtes Spiel. Selbst gestandene Journalisten sind schon an Merkels Fähigkeit, kontroverse Themen elegant wegzumoderieren, gescheitert.

Und so kam es, wie es kommen musste: Bis auf Merkels Lieblings-Emoji erfuhr der Zuschauer wenig substanziell Neues. Zwar stellten die vier Youtuber gute Fragen, aber kritisch nachbohren konnten sie nicht – entweder weil ihnen die Erfahrung fehlte oder weil das einstündige Interview mit vier Themenblöcken, Einspielern und Zwischenmoderationen einfach kein Raum dafür ließ.

Vermutlich ist es „AlexiBexi“, „ItsColeslaw“ und Co. tatsächlich gelungen, vor allem junge Erst- und Nichtwähler auf die Bundestagswahl aufmerksam gemacht und vielleicht sogar Interesse für Politik geweckt zu haben. Dennoch spielt das Format in Zeiten des Wahlkampfes einzig der Kanzlerin medienwirksam in die Hände – auch weil es politische Alternativen nicht berücksichtigt.

Die Youtuber wurden so ausgewählt, dass eine hohe Reichweite in möglichst vielen Zielgruppen sicher ist. Sie bedienen normalerweise Beauty- oder Technik-Tipps, sind unterhaltsam aber auch informativ. Jeder junge Mensch wird sich in einem der Fragensteller wiederfinden. Angela Merkel kann sich also sicher sein, in der wichtigen Gruppe der Jungwähler Gehör gefunden zu haben. Eine Stunde lang breitete die Kanzlerin ihr Wahlprogramm aus, kam dabei sympathisch rüber. Ihre schon jetzt guten Imagewerte in Umfragen unter Jungwählern wird das weiter beflügeln.

von Tobias Fligge

erstellt am 17.Aug.2017 | 11:28 Uhr