„Prism is a dancer“ auf ZDFneo : Die wohl schönste Datenaffäre im deutschen Fernsehen

Jan Böhmermann macht eine Show aus den Daten seiner Gäste. „Lass dich überwachen“ hat Potenzial für den Samstagabend.

von Gerrit Hencke

06. April 2018, 12:00 Uhr

Köln | Jan Böhmermann hat es wieder getan: In einer Sondersendung des „Neo Magazin Royale“ hat der Comedian gezeigt, wie einfach man an Daten von Internetnutzern kommt – in diesem Fall an die von seinen Zuschauern. Die dachten, sie wären Gäste einer regulären Aufzeichnung des Magazins in Köln, doch es sollte anders kommen. In „Lass dich überwachen! Die Prism is a Dancer Show“ wurden die Studiogäste vorab gestalkt. Prism steht dabei für das Überwachungsprogramm des amerikansichen Geheimdienstes. Bisher war das Besucher-Stalking ein wiederkehrendes Format in der regulären Sendung, am Donnerstag gab es die XXL-Auskopplung als eigenständige Show. Und die zeigte deutlich, wie einfach es ist, das Leben von Menschen zu durchleuchten, die im Internet und in sozialen Medien aktiv sind.

Die drei Horrorszenarien der Deutschen würden in der neuen Sendung kombiniert, moderiert Böhmermann die Show an: Kein Datenschutz, Angst vor Überwachung und die Angst, von einem Moderator angesprochen zu werden und ungewollt in den Mittelpunkt der Sendung zu geraten. „All das, diese drei Dinge bekommen Sie in dieser Sendung“, sagt Böhmermann und geht sofort in die Vollen.

Er spricht Studiogast Alexander an, dessen größte Angst es ist, in der Öffentlichkeit mit einem Tier auf dem Kopf gesehen zu werden. Dann zeigt Böhmermann ein Facebook-Foto von Alexander, auf dem er mit einem Affen auf dem Kopf zu sehen ist. Und Julia beschwerte sich bei Burger King vor vier Jahren über einen ekligen Hamburger.

Es brauche kein Cambridge Analytica, um an Daten zu kommen, sagt Böhmermann. Es brauche nur zwei Augen und ein Gehirn – und die Spürhunde im Team des Moderators. Letztlich seien wir alle Stalker, sagt Böhmermann.

Ein Publikumsscanner sucht dann den ersten Studiogast für ein Spiel aus. Böhmermann spricht mit Julian über sein sehr gutes Abitur und seine Projekte und Erfolge bei „Jugend forscht“. Alles Daten, die das Team der Sendung im Internet durch Recherche herausfinden konnte. Zu Julian wird Studiogast Konstantin geholt. Er hat unter anderem dafür gesorgt, dass an einer Bonner Bushaltestelle eine Mülltonne aufgestellt wird. Schauspielerin Larissa Rieß kümmert sich in der Folge um die beiden strebsamen jungen Männer und will ihnen zeigen, was sie in ihrem Leben verpasst haben. Das Resultat ist eine einzige Party im Stile von Filmen wie „Hangover“:

Es wurde natürlich nichts gelöscht. Und ihr wisst ja: Das Internet vergisst nie! Muahahahah. #LassDichÜberwachen pic.twitter.com/wqZORUsAre — Neo Magazin Royale (@neomagazin) 5. April 2018

Erster Studiogast ist Verona Pooth. Nach ein wenig Smalltalk lenkt Böhmermann den Fokus auf das Armband der TV-Moderatorin. Im Publikum sitzt Vanessa, die das Engel-Armband hergestellt hat. „Wie kommst du noch dazu, neben deinem Job in einer Anwaltskanzlei sowas herzustellen?“, fragt Böhmermann. Danach geht es kurz um Musik und Bücher, die Vanessa über den Amazon Marketplace verkauft hat.

Wenn du realisierst, dass du die Nächste bist. #LassDichÜberwachen pic.twitter.com/3GwVl9itam — Neo Magazin Royale (@neomagazin) 5. April 2018

Das Böhmermann-Team hat im Stillen dafür gesorgt, dass die Engel-Anhänger von Vanessa von Promis getragen und bei Instagram gepostet werden – „Influencer Style“. Es geht um Follower für Vanessa. Neben Verona Pooth haben bei dem Deal Kai Pflaume, Robin Schulz, Cathy Hummels, Dagi Bee oder Elyas M'Barek mitgespielt. Zusammengerechnet würden so 12,5 Millionen Menschen von den Schmuckstücken erfahren, sagt Böhmermann. Dann taucht Preisfee „Willi Leaks“ auf und schenkt Vanessa Bastelmaterial für ihre Engel-Anhänger. Unter den Sitzen der Studiogäste klebt jeweils ein Engel. Gelächter im Saal.

Luisa ist die nächste Kandidatin. Die 20-Jährige mag Musik und suchte kürzlich im Internet nach einer Band in der sie singen kann. Das Böhmermann-Team kontaktierte Luisa und gaukelte ihr Interesse vor. Das klappte nicht, doch der Comedian gab nicht auf. Im Studio wird Luisa eine Band an die Seite gestellt. Und Luisa soll singen. Die Mitglieder: Sebastian Madsen von Madsen, Porky von Deichkind, Rachel Rep vom Farin Urlaub Racing Team, Bosse und Alligatoah. Eine Stunde hat die 20-Jährige Zeit, in einem Probenraum mit der Band zu üben. Später steht sie dann auf der Bühne – und macht ihre Sache mit der prominenten Unterstützung ziemlich gut. Der Name der Band: „Luisa und die anderen“.

Manuel kennt eine kleine Metzgerei in der Westeifel, in der es die beste Fleischwurst der Welt gibt. Maria moderiert das Pub Quiz in Ravensburg und pendelt nach Berlin. Sie findet sich zu klein und hofft, im nächsten Leben größer zu sein um bei Konzerten etwas sehen zu können. Über ein Internetfoto aus Amsterdam konnte das Böhmermann-Team die Körpergröße herausfinden: 1,63 Meter. Maria widerspricht, sie sei nur 1,60 Meter groß. Von Böhmermann bekommt Maria dann ein Geschenk: Konzertschuhe aus zwei Wagenhebern und einem Besen. Dann geht es mit Comedian Ralf Kabelka zu einem Konzert an einen „geheimen Ort“ mit „heißer Musik“. Die Überraschung am Ende ist perfekt. Für das Konzert hat Böhmermann 80 Leute zusammengetrommelt, die kleiner sind als 1,60 Meter. Dann singt Cro für Maria ein Medley seiner bekanntesten Songs.

Glenn ist Fernsehkritiker aus Köln und Fan von Beatrice Egli. In einem Einspieler drehen verschiedene Promis den Spieß um und üben humorvoll Kritik an dem Kritiker – darunter Dunja Hayali und Menderes Bagci, der vor allem den Satzbau von Glenn kritisiert. „Willi Leaks“ schenkt Glenn daraufhin den größten Fernseher den es im Technikmarkt gab. In der Show folgen dann brisante Details und Fotos über weitere Studiogäste – vorgetragen von Comedian Dennis aus Hürth.

Janko ist das nächste Opfer in der Sendung. Er ist Student und bald scheinfrei. Der angehende Jurist hat sich für einen guten Zweck für einen Nacktkalender ausgezogen. Ein Exemplar hat das Böhmermann-Team natürlich aufgetrieben. Als DJ suchte Janko alle „Bravo Hits“ von 1998 bis 2012 und auch ein Auto. Den Wunsch will Böhmermann ihm erfüllen. Dafür muss Janko bei einem Quiz mitmachen. Er gewinnt und bekommt einen alten Ford Fiesta und die 100 Bravo-Hits-CDs.

Die Show endet mit dem Auftritt von „Luisa und die anderen“ und lässt den Zuschauer mit dem Gefühl zurück, gut unterhalten worden zu sein. Die digitalen Spuren der Studiogäste machen das Format aus. Es ist mit viel Liebe zum Detail gemacht und keiner der Studiogäste muss sich am Ende wirklich für das schämen, was die Macher der Sendung ausgegraben haben. Böhmermann präsentiert sich als Datenkrake und gutmütiger Wünsche-Erfüller zugleich. Kurioserweise wirkt es fast zu normal, dass viele Informationen über die eigene Person offen im Netz zu finden sind. Vielleicht, weil es ein kollektives Betroffenheitsgefühl beim Zuschauer auslöst: Das könnte auch ich sein. Und: Was findet man eigentlich über mich im Netz?

Ob es Zufall ist, dass in "Kandidaten" das Wort "Daten" steckt? Glaube nicht. #LassDichÜberwachen #PRISMIsADancer — Neo Magazin Royale (@neomagazin) 5. April 2018

„Lass dich überwachen“ ist mehr als eine Anlehnung an die große Zeit des Rudi Carrell. Die „Prism is a Dancer Show“ könnte sogar ein würdiger Nachfolger für eine große Samstagabend-Show sein.