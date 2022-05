Gehalt, Alltag, Aufstiegschancen : Wie eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker abläuft – und was man verdient

Cooler, größer, außergewöhnlicher: Dass er gerne an Fahrzeugen rumschraubt, wusste Lukas Müller früh. Durch ein Praktikum kam er zu den Nutzfahrzeugen und lernt nun, Züge zu reparieren.

In diesem Artikel erfährst Du: Warum Frühaufstehen dazugehört. Dass er auf Partys oft für einen Lokführer gehalten wird. Was man damit verdient. Schrauben, Schweißen, Löten: Seit August 2021 macht Lukas (17) eine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker (Fachrichtung Nutzfahrzeuge) bei der NordWestBahn in Osnabrück. Warum man in diesem Job Früha...

