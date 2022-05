Viele „verarschen“ ihre Kunden : Rezo im Interview: Kommt bald die Zerstörung der Influencer?

Rezo hat unserer Redaktion erklärt, wie Influencer ihre Werbekunden ausnutzen. Der YouTuber verrät im Interview, wie fake die Filter-Welt wirklich ist und gibt Hinweise zu seinem nächsten Zerstörungs-Video.

In diesem Artikel erfährst Du: Wie Influencer Werbeunternehmen an der Nase herumführen. Was das Analysetool „Nindo“ von Rezo dagegen tun kann. Ob Rezo nach der CDU und Presse bald Influencer „zerstört“. Wie viele Follower hast Du auf Instagram? 500? Dann bekommst Du für eine Werbepost umgerechnet genau null Euro. Vielleicht ein „Danke“ des Werbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.