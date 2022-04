Bekannt auch aus TerraX : „MrWissen2go“, warum brauchen wir Wissen, wenn man alles googeln kann?

Journalist Mirko Drotschmann ist als „MrWissen2go“ der Nachhilfelehrer Deutschlands für Politik und Geschichte. Wie er das geschafft hat, warum er fast sitzen geblieben wäre und was an unserem Schulwesen problematisch ist, erklärt er im Interview.

In diesem Artikel erfährst Du: Was man heutzutage wissen muss – und was nicht. Welches Schulfach er gerne einführen würde. Welche Fächer er in der Schule abgewählt hat. Seit zehn Jahren ist Journalist Mirko Drotschmann als „MrWissen2go“ auf YouTube und erklärt den Nahostkonflikt, was ein Krieg der Nato gegen Russland bedeuten würde, wie Influence...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.