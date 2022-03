Offener Brief von Bürgerbewegung : Luisa Neubauer und Rezo fordern: Stoppt den Import von russischem Öl und Gas!

Der Verein Campact fordert in einem offenen Brief, den Import für Öl, Gas und Kohle aus Russland zu beenden. Wie viel Geld zahlt Deutschland täglich an Russland und was passiert, wenn der Import gestoppt wird?

In diesem Artikel erfährst Du: Was Luisa Neubauer, Rezo und die Bürgerbewegung fordern. Wie viel Geld Europa und die EU für Öl, Gas und Kohle an Russland zahlen. Was passiert, wenn Deutschland keine fossilen Brennstoffe mehr aus Russland bezieht. „Drehen Sie der russischen Führung den Geldhahn zu!“, lautet der Aufruf von Campact, die sich selbst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.