Aus bei Youtube-Traumpaar : Julian spricht Klartext: „Bibi hat sich getrennt“

Seit Tagen spekulieren Fans über eine Trennung des Influencer-Traumpaares Bibi und Julian Claßen. Jetzt bestätigte der 29-Jährige auf Instagram, dass seine Frau den Schlussstrich zog.

In diesem Artikel erfährst Du: Was be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.