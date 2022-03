Krisenzeiten bewältigen : Fünf Tipps, wie Du besser mit negativen Nachrichten umgehst

In einer Gesellschaft, in der eine Krise die nächste jagt, sind schlechte Nachrichten in den Medien nicht zu vermeiden. Das kann belastend sein. Fünf Tipps, wie Du besser mit negativer Berichterstattung umgehen und Dich auch mal davon distanzieren kannst.

In diesem Artikel erfährst Du: Warum Du auch mal Abstand von den Geschehnissen auf der Welt brauchst. Wie Du mit erschreckenden Nachrichten besser umgehst. Welche fünf simplen Tricks in Krisenzeiten helfen. Krieg, Corona, steigende Preise - Die negativen Nachrichten aus der Welt überschlagen sich förmlich im Minutentakt. Beim Lesen der vielen Kr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.