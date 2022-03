Kriegsgegnerin Marina Owsjannikowa : Frau wird für Protest im Staats-TV gefeiert - doch jetzt fehlt von ihr jede Spur

„Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen“: Eine Mitarbeiterin des russischen Staatsfernsehens hat eine Übertragung gestürmt. Wer die Frau ist, was ihre Beweggründe sind und was ihr jetzt droht.

Die TV-Mitarbeiterin, die am Montag mit einem Protest gegen Russlands Krieg in der Ukraine die Hauptnachrichtensendung des russischen Staatsfernsehens unterbrach, hat weltweit eine Welle der Anerkennung ausgelöst. Der Mitschnitt der Szene, in der sie mit einem handgeschriebenen Plakat hinter der Nachrichtensprecherin auftaucht, wurde am Dienstag vielfa...

