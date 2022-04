Rezeptideen auf Social-Media : Diesen acht TikTok-Accounts solltest Du folgen, wenn Du gerne kochst

Dank TikTok zum Sternekoch: Auf der Social-Media-Plattform finden sich zahlreiche Rezepte und Kochtipps. Worauf es bei guten Nudel-Gerichten ankommt, verrät Dir beispielsweise die Pasta Queen – die Beyoncé der italienischen Küche.

In diesem Artikel erfährst Du: Warum in Carbonara keine Sahne gehört und was „tears of god“ sind. Welche junge Frau zu den erfolgreichsten veganen Foodbloggern aus Deutschland gehört. Wie königliche Austernpilze mit karamellisierter Zwiebelcreme und Beluga-Linsen gelingen. TikTok ist für viele nur eine Teenie-App voller fragwürdiger Beauty-Tren...

