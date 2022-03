Gehalt, Alltag, Aufstiegschancen : Ausbildungscheck: So ist die Arbeit von Felix Jost, Kaufmann im Einzelhandel

Für die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann zog Felix Jost einmal quer durchs Land. Warum er sich immer wieder dafür entscheiden würde und was das Wichtigste war, was er in der Schule gelernt hat.

In diesem Artikel erfährst Du: Warum Felix sich für diese in Osnabrück entschieden hat. Welche Kunden er aktuell besonders gerne betreut. Wie viel man als Kaufmann im Einzelhandel verdienen kann. Der Mode-Einzelhandel interessiert den 20-jährigen Felix Jost schon lange. Doch statt direkt ein Studium und später einen Bürojob anzustreben, wollte er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.