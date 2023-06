Logo NEO Flensburg Videoumfrage: Was hättest du gerne vor der Hochzeit gewusst? Von Marie Gloe | 02.06.2023, 17:47 Uhr

Die Hochzeitssaison ist in vollem Gange. Wir haben die Passanten in Flensburg gefragt, was sie gerne vor einer Hochzeitsfeier gewusst hätten. Egal ob als Gast oder Hochzeitspaar. Die Antworten zeigen, es gibt unendlich viele Arten das Fest der Liebe zu feiern. Und nervig können eigentlich nur die Hochzeiten der anderen sein.