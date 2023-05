Die Folgen jetzt anhören!

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Alle Folgen des Podcast „Inga fragt: Kommunalwahl — was soll das?“:

Lesen Sie auch Unmittelbar im Alltag betroffen Kommunalwahl 2023: Deshalb darf diese Wahl nicht unterschätzt werden

Am 14. Mai steht die Kommunalwahl an. Reporterin Inga Gercke geht in kurzen Episoden den Fragen nach, wer und was bei der Kommunalwahl gewählt wird, warum die Wahl besonders demokratisch ist und welche Entscheidungen mit den Ergebnissen vor deiner Haustür zusammenhängen. Auf der Suche nach Antworten spricht sie mit Menschen aus Politik, Bildung und ihren Redaktions-Kollegen. Inga Gercke ordnet die Antworten kurz und kompakt im Podcast-Format ein.

Den Podcast findest Du ab sofort auf shz.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Folge 1: Was wird bei der Kommunalwahl eigentlich genau gewählt?

Inga Gercke fragt, Experte Christian Meyer-Heidemann antwortet. Er ist seit 2015 Landesbeauftragter für politische Bildung in Schleswig-Holstein und erklärt, inwiefern Dich die Kommunalwahl in Deinem Alltag betrifft. Zur Folge 1 geht es hier.

Folge 2: Warum ist das die demokratischste Wahl?

Diese Frage stellt Inga Gercke Thorsten Karstens. Er ist stellvertretender Geschäftsführer des Gemeindetags Schleswig-Holstein und erklärt auch kurz, wie die Wahl aufgebaut ist. Zur Folge 2 geht es hier.

Folge 3: Welche Entscheidungen in meinem Lebensumfeld hängen mit diesen Ergebnissen direkt zusammen?

Carlo Jolly ist stellvertretender Chefreporter beim sh:z und verantwortlich für Themen rund um Schleswig-Holstein. Er beantwortet Inga Gercke die Fragen: Was wird bei der Kommunalwahl entschieden und welche Effekte die Ergebnisse auf das Leben vor der Haustür haben. Zur Folge 3 geht es hier.

Weitere Podcast-Episoden folgen in Kürze.

Inga Gercke ist Host von „Inga fragt: Kommunalwahl — was soll das?“

Reporterin Inga Gercke fragt — Expertinnen und Experten antworten im Podcast „Kommunalwahl — was ist das?“. Foto: sh:z Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Host des Podcasts ist Inga Gercke. Sie ist Reporterin beim sh:z. Für Euch befragt sie Expertinnen und Experten, grundlegende Fragen rund um die Kommunalwahl.

TEASER-FOTO: