Salvini, Berlusconi und Meloni nach der Wahl. Foto: IMAGO IMAGES/ZUMA Wire up-down up-down Logo NEO Wahlsieg von Giorgia Meloni Alles zum Rechtsruck in Italien: Was kommt jetzt auf uns und Europa zu? , afp und | 26.09.2022, 15:21 Uhr Von Yannick Kitzinger dpa | 26.09.2022, 15:21 Uhr

In Italien wird künftig wohl eine Rechtsradikale mit absoluter Mehrheit regieren. In Brüssel und Berlin schaut man mit Sorge nach Italien. Wie es dazu gekommen ist und was Europa jetzt bevorsteht.