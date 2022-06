Gefühlte Wahrheit: Je schlimmer ein Ohrwurm ist, desto länger bleibt er im Ohr. FOTO: Imago images/YAY Images (Symbolbild) „Barbie Girl, „Atemlos“, „Gangnam Style“ Was Hits zu Ohrwürmern macht und wie sie verschwinden Von Julia Wadle | 10.06.2022, 07:39 Uhr

„It’s the final countdown“, „Who let the dogs out?“ oder „Uptown Funk“: Einmal gehört, bleiben diese Song im Ohr – bis sie nur noch nerven. Wie wird man Ohrwürmer wieder los?