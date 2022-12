Logo NEO Silvester-Partys werden völlig überschätzt, meint unser Autor. Eine Abrechnung. Foto: imago images/Mike Schmidt up-down up-down Abrechnung mit dem Jahreswechsel Silvester ist die schlimmste Nacht des Jahres – und Du weißt es! Eine Kolumne von Yannick Kitzinger | 31.12.2022, 08:13 Uhr

Silvester muss der beste Abend des Jahres werden! Deswegen stressen wir uns monatelang mit der Suche nach der perfekten Party – und am Ende wird es wieder ein Reinfall. Also: Am besten gleich zuhause bleiben.