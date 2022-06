Susanna Skaggs (links) als Lina und Tobia De Angelis als Lorenzo Ferrazza in einer Szene aus „Love & Gelato“. FOTO: picture alliance/dpa/Netflix/Maila Iacovelli up-down up-down Logo NEO Neuer Romcom-Film Lina in Rom und nicht Emily in Paris: Wie gut ist „Love & Gelato“ auf Netflix? Von Laura Wolfert, dpa | 30.06.2022, 16:12 Uhr

In „Love & Gelato“ ist eine Amerikanerin in Europa zwischen schönen Männern hin- und hergerissen. Der Film erinnert sehr an „Emily in Paris“. Wie lang glückt Netflix dieses Muster noch?