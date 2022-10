Erst nach heftigen Protesten auf Social Media reagierte die Discounterkette. Symbolfoto: Imago images/mix1 up-down up-down Logo NEO Hart gegen links, sanft gegen rechts? Nazi-Werk „Mein Kampf“ im Online-Shop: Scharfe Kritik an Kaufland Von Julia Falkenbach | 10.10.2022, 11:42 Uhr

Die Supermarktkette Kaufland vertreibt online offenbar Nazi-Literatur. In den Sozialen Netzwerken empörten sich am Wochenende zahlreiche Nutzer. Kaufland reagierte, was das Ganze nur schlimmer machte.