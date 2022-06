Kamala Khan entdeckt in der ersten Folge „Ms. Marvel“ ihre Superkräfte - und verliert sich dabei regelmäßig in ihrer eigenen Fantasie. FOTO: Courtesy of Marvel Studios Neue Serie bei Disney Plus Marvels erste muslimische Superheldin: Wer ist Ms. Marvel? Von Flora Hallmann | 09.06.2022, 16:08 Uhr

Nach den Erfolgen von „Captain Marvel“, „WandaVision“ und „Black Widow“ reiht sich eine neue Heldin in das Superheldenuniversum ein. „Ms. Marvel“ ist seit Mittwoch bei Disney Plus zu sehen. Was Du über die Superheldin wissen musst.