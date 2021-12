Dezember ist Schlussmach-Zeit : Beziehungsfalle Weihnachten: Warum es zum Fest der Liebe so viele Trennungen gibt

So besinnlich die Vorweihnachtszeit auch sein mag – sie ist auch die Zeit, in der die meisten Beziehungen zu Bruch gehen. #neo erklärt, warum das so ist und wie Du der Beziehungsfalle entgehen kannst.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Warum sich Trennungen vor Weihnachten häufen. Was eine Studie ergeben hat. Wie man einer Trennung vor Heilig Abend entgegenwirken kann. Weihnachten ist ja bekanntlich das Fest der Liebe. Aber vielleicht sollten wir dieses Konzept noch mal überdenken. Denn Untersuchungen zeigen: Zu keiner anderen Zeit i...

