Gegen den Rat ihrer Frauenärztin : Larissa will die Pille nicht mehr: „Das ist ein Medikament und kein Bonbon“

Immer mehr junge Frauen verzichten auf die Pille und posten online ihre #pillstory, unter anderem Larissa Schäfer. Sie will die Nebenwirkungen der Pille nicht mehr hinnehmen. Frauenärzte raten trotzdem oft zu dem Medikament.

Rostock | In diesem Artikel erfährst Du: Warum zwei junge Frauen, die Pille abgesetzt haben. Was sich seit dem Absetzen verändert hat. Wie eine Frauenärztin zur Pille steht. Seit Larissa die Pille nicht mehr nimmt, fühlt sie sich wohler in ihrem Körper, sagt sie. Die Migräneanfälle sind weg und die sexuelle Lust ist wieder da. Larissa Schäfer...

