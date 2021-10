Erfolg der App Turo : Airbnb für Autos: So läuft das Geschäft mit privater Autovermietung

Airnbnb ist der Vorreiter für private Vermietung von Wohnungen. Warum sollte das nicht auch mit Autos funktionieren? Während in Deutschland nur wenige ihr Auto vermieten, boomt der Markt in den USA. Woran das liegt.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Wie es um die Möglichkeit bestellt ist, in Deutschland Autos privat zu vermieten. Welche Anbieter es gibt. Warum Corona eine Chance für den Markt sein kann. Wir teilen inzwischen fast alles – warum nicht auch unser Auto? Carsharing an sich ist nichts Neues. Verschiedene Anbieter in ganz Deutschland ste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.