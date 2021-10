Coming-Out im nächsten DC Comic : Neuer Superman ist bisexuell: Clark Kents Sohn verliebt sich in einen Mann

Im Comic "Superman: Son of Kal-El" wird Cape-Erbe Jon sein Coming-Out als bisexuell feiern. "Superman stand bislang für Hoffnung, Wahrheit und Gerechtigkeit. Jetzt symbolisiert er mehr", so Autor Tom Taylor.

New York | In diesem Artikel erfährst Du: Wie sich Jon Kent in Jay Nakamura verliebt. Was den Cape-Erben von seinem Vater unterscheidet. Wie die US-Comicszene zunehmend diverser wird. Schon der erste Superman Clark Kent heiratete eine Journalistin. Sein Sohn Jon soll nun eine romantische Beziehung mit einem Reporter eingehen: Im neuem Comic de...

