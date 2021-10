Schlaue Sparer oder fiese Betrüger? : Scheinstudium: Welche Vorteile es bringt – und wann es illegal wird

Das Studentendasein bietet viele Vorteile – weshalb sich so mancher bei einer Uni einschreibt, ohne ernsthaft zu studieren. Ist das legal?

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Warum sich manche an der Uni einschreiben, ohne jemals eine Vorlesung zu besuchen. Was das Scheinstudium für Vorteile bringt. Welche rechtlichen Folgen das haben kann. Ein preiswertes Semesterticket, billigere Versicherungstarife oder Rabatte im Kino – das Studierendendasein bietet so einige Vorzüge. Vie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.