Mut zur Solidarität : Zivilcourage zeigen: So kannst Du bei verbalen Angriffen helfen

Wenn Menschen verbal angegriffen werden, ist das schnell überfordernd. Erfahre hier, wie Du am besten helfen kannst.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: wie wichtig Zivilcourage ist wie du Betroffenen helfen kannst wie du mit den Angreifern umgehst Wenn Du beobachtest, wie ein Jugendlicher in der Straßenbahn rassistisch beleidigt wird, kannst Du mit etwas Mut wichtige Unterstützung leisten. Das gilt für alle Situationen, in denen jemand verbal angegrif...

