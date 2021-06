Sexualisierte Gewalt : #MeToo im Deutschrap: Sind die Texte wirklich das Problem?

Ist der Deutschrap besonders anfällig für Sexismus und sexualisierte Gewalt? Und welche Rolle spielt ein besonderes Männlichkeitsbild? Die Kolumnistin und Expertin für Rap und Feminismus Jane gibt Antworten.

Berlin | In diesem Artikel erfährst Du: Was eine Insiderin zu den Vergewaltigungsvorwürfen gegen den Rapper Samra sagt. Ob die Texte Einfluss auf die Behandlung von Frauen hat. Was das Männlichkeitsbild in der Gesellschaft damit zu tun hat. Die Influencerin Nika Irani hat auf Instagram geschrieben, der Berliner Rapper Samra habe sie vergewal...

