Empathie als Superkraft : „Life is Strange: True Colors“: Dieses Spiel macht uns zu mitfühlenderen Menschen

Im neuen Titel der "Life is Strange"-Reihe dreht sich alles um die Emotionen der Figuren. Spieler können sich dabei auch selbst in Empathie üben.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Worum es bei "Life is Strange: True Colors" geht. Welche Superkraft die Protagonistin hat. An welchen Methoden aus der Psychotherapie sich das Spiel bedient. Flash rennt in Lichtgeschwindigkeit, Captain America ist übermenschlich stark und Superman kann zudem noch fliegen. Im Superhelden-Universum gibt...

