Raus aus der Stadt : Homeoffice auf dem Land – Kann ich trotzdem Karriere machen?

Viele Großstädter träumen vom Landleben. Durch Homeoffice soll beides möglich sein – idyllisch wohnen und trotzdem Karriere machen. Doch kann das wirklich klappen?

Berlin | In diesem Artikel erfährst Du: Wieso Homeoffice auf dem Land zum Problem werden kann. Warum es aber auch durchaus Vorteile hat. Was man vor dem Umzug beachten sollte. Großstädte sind so eine Sache. Manche haben den Trubel in der Pandemie sehnlich vermisst, andere zieht es weit weg von lauten Straßen und Menschenmassen – aufs Land. I...

