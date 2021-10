Polizeikampagne aus Schottland : Gewalt gegen Frauen: „Don't be that guy“ zeigt, wie sexistisch Männer sind

Die schottische Polizei sorgt mit ihrer Kampagne "Don't be that guy" für Aufmerksamkeit. Das Video richtet sich explizit an Männer und sensibilisiert, was für Auswirkungen ihr Verhalten gegenüber Frauen haben kann.

Edinburgh | In diesem Artikel erfährst Du: Wie die schottische Polizei über sexuelle Gewalt aufklärt. Was das Ziel hinter der Kampagne "Don't be that guy" ist. Was du als Mann tun kannst, um sexueller Gewalt entgegenzuwirken. Meistens sind es Frauen, die erklärt bekommen, wie sie sexueller Belästigung entgegenwirken können. Hohe Schuhe, ein kur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.