Geschlechtergerechte Sprache : „They“ in der Insta-Bio – wie Du richtig damit umgehst

Nicht-binäre Menschen wollen nicht als "er" oder "sie" bezeichnet werden. So gehst Du sprachlich mit dem Phänomen um, das Sprachwissenschaftler und Deutschtrainer vor Herausforderungen stellt.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Wie du eine geschlechtergerechte Sprache einfach verwenden kannst. Ob die deutsche Sprache geschlechtergerecht wird. Inwiefern in Deutschkursen geschlechtergerecht unterrichtet wird. "They/them“ – mehr steht nicht in der Twitter-Bio des Sängers Sam Smith. Smith hat sich als nicht-binär geouted, möchte ...

