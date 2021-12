Plattform veröffentlicht Leitfaden : Mit einigen Tricks: So kannst Du Instagram für Dein Kind sicherer machen

Die Instagram-Nutzung von Teenagern ist nicht unumstritten. Besonders die Wirkung auf die Psyche junger Mädchen wird immer wieder heiß diskutiert. Nun hat die Plattform einen Leitfaden für Eltern herausgegeben.

Menlo Park | In diesem Artikel erfährst Du: Warum Instagram für Kinder problematisch sein kann. Was die Plattform dagegen unternehmen will. Mit welchen Einstellungen Du für mehr Sicherheit sorgst. Sorge darüber, was der Nachwuchs so bei Social Media treibt? Spätestens seit den Veröffentlichungen der Whistleblowerin Frances Haugen wird Instagrams...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.