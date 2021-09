Fridays for Future : In diesen Städten in SH wird am Freitag für's Klima gestreikt

Fridays for Future ruft zwei Tage vor der Bundestagswahl zur globalen Klimademo auf. Hier erfährst Du, in welchen Städten in Schleswig-Holstein gestreikt wird.

Kiel | In diesem Artikel erfährst Du: Wo am Freitag vor deiner Haustür für das Klima gestreikt wird. Was die Initiatoren fordern. Wo in Deutschland Greta Thunberg demonstrieren geht. Zwei Tage vor der Bundestagswahl ruft die Organisation Fridays for Future zu einem globalen Klimastreik auf. Die Protestaktion findet am Freitag, 24. Septembe...

