Vanille trifft Kartoffel : Klingt eklig, schmeckt aber: Ich liebe es, meine Pommes in Softeis zu dippen

Manche Dinge passen nicht zusammen. Tag und Nacht. Feuer und Wasser. Kim und Kanye. Pommes und Vanilleeis hingegen: ein Dreamteam! Zum McSundae bestelle ich frittierte Kartoffeln.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Wie Pommes mit Vanilleeis schmeckt. Wer "Ice’n’Fries" erfunden hat. Was frittierte Frühstücksmuffins damit zu tun haben. Die einen mögen am liebsten Karamellsoße auf ihr McSundae, die anderen Erdbeersoße. Ich hingegen kombiniere das Softeis von McDonald's am liebsten mit Pommes. Die Kombination aus Süß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.